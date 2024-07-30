Эстонский парламент не смог уволить министра из-за слов о Крыме

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Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету из-за его заявления о Крыме. Об этом сообщила газета Postimees.

Инициаторами вотума недоверия стали 23 депутата. При этом, по информации издания, в его поддержку высказался только 21 парламентарий. Для принятия инициативы парламенту необходимо было набрать минимум 51 голос.

Причиной для вынесения вотума стало заявление министра в 2018 году о том, что большинство жителей аннексированного Крыма хотят жить в составе России. Также Свет назвал полуостров де-факто российским. Однако позже он отказался от своих слов, сославшись на то, что сделал заявление под давлением.