Пезешкиан провел встречу с главой политбюро ХАМАС и рассказал о ненависти к Израилю

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Тегеране встречу с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, на которой выразил уверенность, что конфликт группировки с Израилем «закончится уничтожением» последнего. Слова политика приведены на сайте его администрации.

По словам Пезешкиана, иранский народ «всегда ненавидел преступления и агрессию сионистского режима», Израиля. Он подчеркнул, что сопротивление палестинского народа против этих преступлений является поводом для гордости.

«И мы уверены, что эта борьба закончится окончательной победой народа Палестины и освобождением палестинской земли, а также уничтожением сионистского режима», — сказал президент Ирана.