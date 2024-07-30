Еврокомиссия потребовала разъяснений от Венгрии

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Еврокомиссия ожидает от Венгрии разъяснений по вопросу смягчения визовых требований для граждан России и Беларуси.

Об этом со ссылкой на представителя ЕК Аниту Хиппер сообщает ТАСС.

По словам Хиппер, Еврокомиссия намерена проверить указанное решение Венгрии на предмет соответствия существующим нормам Евросоюза и понять «масштабы этой схемы».

«Согласно нашей политике, Россия — это угроза безопасности Евросоюза, поэтому его члены должны принимать все меры для обеспечения безопасности ЕС и Шенгенского пространства», — заявила она.