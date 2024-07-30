800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Ереван готовится к масштабной провокации |
Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну |
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже |
Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду, положив на лопатки представителя Франции (обновлено, фото, видео) |
В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек |
США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном |
Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой |
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона |
Главное Мир

Еврокомиссия потребовала разъяснений от Венгрии

Еврокомиссия потребовала разъяснений от Венгрии

Еврокомиссия ожидает от Венгрии разъяснений по вопросу смягчения визовых требований для граждан России и Беларуси.

Об этом со ссылкой на представителя ЕК Аниту Хиппер сообщает ТАСС.

По словам Хиппер, Еврокомиссия намерена проверить указанное решение Венгрии на предмет соответствия существующим нормам Евросоюза и понять «масштабы этой схемы».

«Согласно нашей политике, Россия — это угроза безопасности Евросоюза, поэтому его члены должны принимать все меры для обеспечения безопасности ЕС и Шенгенского пространства», — заявила она.

Теги:
Из этой рубрики
Золото теряет популярность
Мир

Золото теряет популярность

2024/07/30, 17:04
800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией
Мир

800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией

2024/07/30, 16:40
Эстонский парламент не смог уволить министра из-за слов о Крыме
Мир

Эстонский парламент не смог уволить министра из-за слов о Крыме

2024/07/30, 16:36
ЦБ Армении признал ухудшение экономической ситуации
Мир

ЦБ Армении признал ухудшение экономической ситуации

2024/07/30, 16:04
Стрелявший в Трампа изучал детали покушения на премьера Словакии
Мир

Стрелявший в Трампа изучал детали покушения на премьера Словакии

2024/07/30, 15:55
В Анкаре заявили, что Израиль ведет себя как преступная организация
Мир

В Анкаре заявили, что Израиль ведет себя как преступная организация

2024/07/30, 15:44
Спецпредставители Турции и Армении договорились по визам и ж/д погранпереходу (фото, обновлено)
Мир

Спецпредставители Турции и Армении договорились по визам и ж/д погранпереходу (фото, обновлено)

2024/07/30, 15:15
Еврокомиссия потребовала разъяснений от Венгрии
Мир

Еврокомиссия потребовала разъяснений от Венгрии

2024/07/30, 15:01
Германия планирует эвакуацию своих граждан из Ливана
Мир

Германия планирует эвакуацию своих граждан из Ливана

2024/07/30, 13:33