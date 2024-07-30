Израиль призывает исключить Турцию из НАТО

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Министерство иностранных дел Израиля призвало НАТО исключить Турцию из альянса после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о потенциальном введении войск в Израиль. Об этом сообщил израильский МИД, передает газета Times of Israel.

«В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики министр иностранных дел Исраэль Кац поручил дипломатам… срочно взаимодействовать со всеми членами НАТО, призвав к осуждению Турции и потребовав ее исключения из регионального альянса», — приводит издание заявление внешнеполитического ведомства Израиля.