800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Ереван готовится к масштабной провокации |
Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну |
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже |
Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду, положив на лопатки представителя Франции (обновлено, фото, видео) |
В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек |
США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном |
Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой |
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона |
Главное Политика

Израиль призывает исключить Турцию из НАТО

Израиль призывает исключить Турцию из НАТО

Министерство иностранных дел Израиля призвало НАТО исключить Турцию из альянса после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о потенциальном введении войск в Израиль. Об этом сообщил израильский МИД, передает газета Times of Israel.

«В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики министр иностранных дел Исраэль Кац поручил дипломатам… срочно взаимодействовать со всеми членами НАТО, призвав к осуждению Турции и потребовав ее исключения из регионального альянса», — приводит издание заявление внешнеполитического ведомства Израиля.

Теги:
Из этой рубрики
Пезешкиан провел встречу с главой политбюро ХАМАС и рассказал о ненависти к Израилю
Политика

Пезешкиан провел встречу с главой политбюро ХАМАС и рассказал о ненависти к Израилю

2024/07/30, 16:08
Израиль призывает исключить Турцию из НАТО
Политика

Израиль призывает исключить Турцию из НАТО

2024/07/30, 14:45
Камала Харрис и сигналы из Баку
Политика

Камала Харрис и сигналы из Баку

2024/07/30, 13:45
Али Асадов прибыл в Иран (фото)
Политика

Али Асадов прибыл в Иран (фото)

2024/07/30, 13:41
Иран отверг обвинения США о попытках вмешаться в президентские выборы
Политика

Иран отверг обвинения США о попытках вмешаться в президентские выборы

2024/07/30, 12:49
Пезешкиан и Пашинян обсудили мир в регионе и открытие коммуникаций (видео)
Политика

Пезешкиан и Пашинян обсудили мир в регионе и открытие коммуникаций (видео)

2024/07/30, 11:56
Хаменеи принял Пашиняна
Политика

Хаменеи принял Пашиняна

2024/07/30, 11:34
Кобахидзе назвал срок окончания войны в Украине
Политика

Кобахидзе назвал срок окончания войны в Украине

2024/07/30, 10:35
Правые требуют отставки Бербок
Политика

Правые требуют отставки Бербок

2024/07/30, 01:00