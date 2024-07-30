На озере Беюкшор введена в эксплуатацию плавучая солнечная установка (фото)

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В рамках проекта «Обмен знаниями и техническая помощь по развитию системы плавучих солнечных панелей», реализуемого Министерством энергетики и Азиатским банком развития (АБР), в Баку на озере Беюкшор состоялась церемония открытия солнечной установки общей мощностью 100 кВт.

Как сообщили в министерстве, выступивший на мероприятии директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев рассказал о вкладе нашей страны по сокращению выбросов углекислого газа и борьбе с изменением климата. Обратив внимание на мегапроекты, реализуемые в соответствии с государственной политикой Президента Ильхама Алиева, отдающей приоритет развитию возобновляемой энергетики, он отметил, что с вводом в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции за 6 месяцев текущего года наблюдается рост более чем в 8 раз в производстве солнечной энергии.

«В рамках проекта, с плавучей солнечной электростанции мощностью в 95 кВт и станции на суше мощностью в 5 кВт, прогнозируется годовая выработка более 160 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Проект служит призывом к привлечению частных инвестиций, и уже начались обсуждения по его расширению», – подчеркнул Дж.Абдуллаев, добавив, что этот объект является первой солнечной установкой, введенной в эксплуатацию на водном бассейне.

Выступая на мероприятии, глава постоянного представительства Азиатского банка развития в Азербайджане Кэндис МакДейган сказала: «АБР оказывает техническую поддержку развитию использования солнечной энергии на воде в Азербайджане в рамках регионального проекта. Запуск этого инновационного объекта накануне мероприятия COP29 имеет большое значение. Хотя пилотный проект реализуется в небольших масштабах, он становится еще одним источником зеленой энергии в Азербайджане, оптимизирует совместное использование водных и солнечных ресурсов, диверсифицирует энергетический комплекс и предотвращает выбросы».

В рамках проекта планируется организовать тренинги в области эксплуатации и технического обслуживания станции.