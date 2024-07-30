Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро «Гянджлик» в Баку (фото)

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ, проводимых в новом парке, создаваемом около станции метро «Гянджлик» в Баку.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства о проделанных и предстоящих работах в парке, передает Азертадж.

Работа, направленная на дальнейшую модернизацию столицы, благоустройство города, продолжается параллельно с закладкой озеленительных полос и парков. Одной их таких зон отдыха станет новый парк, создаваемый в Наримановском районе согласно распоряжениям президента Азербайджана от 18 августа 2023 года и 13 января 2024 года.

Эта территория, известная как парк Antena, ранее находилась в запущенном состоянии. В связи с реконструкцией и реставрацией парка отдыха некоторые постройки на его территории были снесены. После работ по сносу площадь парка расширилась до 19 гектаров.

Было отмечено, что существующее на территории парка историческое административное здание сохранено и в нем будут проведены реставрационные работы.

В реконструируемом парке будут созданы все условия для содержательного отдыха жителей и организации их эффективного досуга. Так, здесь строятся два ресторана, отвечающих современным требованиям. Также здесь будут установлены 2 фонтана, что добавит красоты зоне отдыха.

В современном комплексе на территории площадью 13,8 гектара будут разбиты озеленительные зоны. Система освещения здесь будет создана на основе нового проекта по самым современным стандартам. В парке будут проложены пешеходные и велосипедные дорожки, созданы детско-развлекательные и спортивные площадки.

Было сообщено, что также началось строительство тоннеля, который соединит реконструируемый парк с расположенным неподалеку парком «Деде Горгуд».

Глава государства также был проинформирован о новой теплице Объединения озеленительного хозяйства на территории поселка Бина. Было отмечено, что в теплице будет выращиваться до 1 миллиона цветов, что позволит нашей стране значительно сократить объемы импорта цветов.

Реконструируемый парк также станет еще одним вкладом Азербайджанского государства в защиту экологического баланса, увеличение площади озеленений, в том числе в работу, проводимую в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».