Германия планирует эвакуацию своих граждан из Ливана

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МИД Германии готовится эвакуировать своих граждан из Ливана на кораблях из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

27 июля боевики «Хезболлы» обстреляли деревню на Голанских высотах, что вызвало жёсткий ответ Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жёсткий ответ, и немецкие власти начали разрабатывать план эвакуации.

В настоящее время в Ливане остаются около 1400 граждан Германии. Порт в Бейруте, несмотря на продолжающуюся реконструкцию после взрыва 2020 года, рассматривается как основной маршрут для эвакуации на Кипр.