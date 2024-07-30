800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Ереван готовится к масштабной провокации |
Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну |
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже |
Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду, положив на лопатки представителя Франции (обновлено, фото, видео) |
В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек |
США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном |
Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой |
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона |
Главное Армия

Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну

Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну

Американские вооруженные силы в настоящее время не способны вести крупномасштабную войну, следует из доклада комиссии Конгресса, представленного сенатскому комитету по вооруженным силам.

«В последний раз страна была готова к такому конфликту во время «холодной войны», которая закончилась 35 лет назад, – говорится в докладе. – Сегодня она не готова».

В документе указывается, что американским военным «не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут сдерживать и преобладать в боевых действиях».

По мнению комиссии, сотрудничество между Россией, Китаем и другими государствами увеличивает вероятность конфликта на нескольких фронтах, и США будет трудно противостоять в такой войне.

Более года бывшие законодатели, военные лидеры и эксперты по политике комиссии изучали, насколько хорошо американские военные выполняют Национальную оборонную стратегию от 2022 года. Группа обнаружила большие разрывы между амбициями министерства обороны по сдерживанию или преобладанию в крупном конфликте и реальностью. Одной из причин, по которой они пришли к такому выводу, является текущее состояние оборонной промышленности США по сравнению с китайской.

«В конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, причем некоторые важные боеприпасы (например, противокорабельные ракеты) закончатся всего через несколько дней. После того, как они будут израсходованы, замена этих боеприпасов займет годы», – говорится в отчете.

Кроме того, растущее сотрудничество между державами делает почти неизбежным, что Китай и Россия будут координировать свои действия против Соединенных Штатов в случае вооруженного конфликта с одной или другой страной, отмечается в документе.

«Соединенные Штаты должны исходить из того, что если они вступят в прямой конфликт с участием России, Китая, Ирана или Северной Кореи, то каждая из стран получит экономическую и военную помощь от других. Мы также считаем, что это партнерство увеличивает вероятность того, что конфликт с одной из них распространится на несколько фронтов, вызывая одновременные потребности в ресурсах США и союзников», – говорится в отчете.

Теги:
Из этой рубрики
Турецкая армия уничтожила в ходе воздушного рейда в Ираке 13 курдских боевиков
Армия

Турецкая армия уничтожила в ходе воздушного рейда в Ираке 13 курдских боевиков

2024/07/30, 13:25
Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну
Армия

Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну

2024/07/30, 13:10
«Реформы» в армянской армии: Солдат засыпает на посту, офицер его оскорбляет, затем солдат убивает офицера
Армия

«Реформы» в армянской армии: Солдат засыпает на посту, офицер его оскорбляет, затем солдат убивает офицера

2024/07/30, 12:41
Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия
Армия

Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия

2024/07/30, 10:45
Киев получил от Германии с Данией еще 8 танков
Армия

Киев получил от Германии с Данией еще 8 танков

2024/07/29, 20:26
Ракеты, снаряды и многое другое. США предоставят Украине два пакета военной помощи на $1,7 млрд
Армия

Ракеты, снаряды и многое другое. США предоставят Украине два пакета военной помощи на $1,7 млрд

2024/07/29, 19:24
В Германии не боятся "ракетных угроз" Путина
Армия

В Германии не боятся «ракетных угроз» Путина

2024/07/29, 19:21
Туареги подняли украинский флаг (фото)
Армия

Туареги подняли украинский флаг (фото)

2024/07/29, 18:51
В Азербайджане застрелился солдат
Армия

В Азербайджане застрелился солдат

2024/07/29, 16:09