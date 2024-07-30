Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну

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Американские вооруженные силы в настоящее время не способны вести крупномасштабную войну, следует из доклада комиссии Конгресса, представленного сенатскому комитету по вооруженным силам.

«В последний раз страна была готова к такому конфликту во время «холодной войны», которая закончилась 35 лет назад, – говорится в докладе. – Сегодня она не готова».

В документе указывается, что американским военным «не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут сдерживать и преобладать в боевых действиях».

По мнению комиссии, сотрудничество между Россией, Китаем и другими государствами увеличивает вероятность конфликта на нескольких фронтах, и США будет трудно противостоять в такой войне.

Более года бывшие законодатели, военные лидеры и эксперты по политике комиссии изучали, насколько хорошо американские военные выполняют Национальную оборонную стратегию от 2022 года. Группа обнаружила большие разрывы между амбициями министерства обороны по сдерживанию или преобладанию в крупном конфликте и реальностью. Одной из причин, по которой они пришли к такому выводу, является текущее состояние оборонной промышленности США по сравнению с китайской.

«В конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, причем некоторые важные боеприпасы (например, противокорабельные ракеты) закончатся всего через несколько дней. После того, как они будут израсходованы, замена этих боеприпасов займет годы», – говорится в отчете.

Кроме того, растущее сотрудничество между державами делает почти неизбежным, что Китай и Россия будут координировать свои действия против Соединенных Штатов в случае вооруженного конфликта с одной или другой страной, отмечается в документе.

«Соединенные Штаты должны исходить из того, что если они вступят в прямой конфликт с участием России, Китая, Ирана или Северной Кореи, то каждая из стран получит экономическую и военную помощь от других. Мы также считаем, что это партнерство увеличивает вероятность того, что конфликт с одной из них распространится на несколько фронтов, вызывая одновременные потребности в ресурсах США и союзников», – говорится в отчете.