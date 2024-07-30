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Завтра в Баку усилится ветер

Завтра в Баку усилится ветер

31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, юго-западный ветер днем сменится северо-западным, к вечеру временами усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха ночью составит 40-50 %, днем 60-70 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами пойдут грозовые дожди, местами кратковременные ливни, град, восточные ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21° тепла.

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