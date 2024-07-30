Иран отверг обвинения США о попытках вмешаться в президентские выборы

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Тегеран не ставит перед собой никаких задач по оказанию влияния на выборы президента США.

Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«Иран не преследует целей и не ведет деятельности по влиянию на американские выборы. Большая часть этих обвинений – психологические операции, [направленные на то], чтобы создать видимость оживленной избирательной кампании», – приводит его слова агентство IRNA.

29 июля в докладе директора Нацразведки США утверждалось, что Тегеран якобы пытается «оказать влияние» на американские президентские выборы, которые состоятся 5 ноября, «так как иранские лидеры, вероятно, хотят избежать результата, который, по их мнению, усилит напряженность в отношениях с Соединенными Штатами».