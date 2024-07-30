800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Ереван готовится к масштабной провокации |
Комиссия Конгресса: США неспособны вести крупномасштабную войну |
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже |
Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду, положив на лопатки представителя Франции (обновлено, фото, видео) |
В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек |
США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном |
Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой |
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона |
Главное Политика

Иран отверг обвинения США о попытках вмешаться в президентские выборы

Иран отверг обвинения США о попытках вмешаться в президентские выборы

Тегеран не ставит перед собой никаких задач по оказанию влияния на выборы президента США.

Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«Иран не преследует целей и не ведет деятельности по влиянию на американские выборы. Большая часть этих обвинений – психологические операции, [направленные на то], чтобы создать видимость оживленной избирательной кампании», – приводит его слова агентство IRNA.

29 июля в докладе директора Нацразведки США утверждалось, что Тегеран якобы пытается «оказать влияние» на американские президентские выборы, которые состоятся 5 ноября, «так как иранские лидеры, вероятно, хотят избежать результата, который, по их мнению, усилит напряженность в отношениях с Соединенными Штатами».

Теги:
Из этой рубрики
Пезешкиан провел встречу с главой политбюро ХАМАС и рассказал о ненависти к Израилю
Политика

Пезешкиан провел встречу с главой политбюро ХАМАС и рассказал о ненависти к Израилю

2024/07/30, 16:08
Израиль призывает исключить Турцию из НАТО
Политика

Израиль призывает исключить Турцию из НАТО

2024/07/30, 14:45
Камала Харрис и сигналы из Баку
Политика

Камала Харрис и сигналы из Баку

2024/07/30, 13:45
Али Асадов прибыл в Иран (фото)
Политика

Али Асадов прибыл в Иран (фото)

2024/07/30, 13:41
Иран отверг обвинения США о попытках вмешаться в президентские выборы
Политика

Иран отверг обвинения США о попытках вмешаться в президентские выборы

2024/07/30, 12:49
Пезешкиан и Пашинян обсудили мир в регионе и открытие коммуникаций (видео)
Политика

Пезешкиан и Пашинян обсудили мир в регионе и открытие коммуникаций (видео)

2024/07/30, 11:56
Хаменеи принял Пашиняна
Политика

Хаменеи принял Пашиняна

2024/07/30, 11:34
Кобахидзе назвал срок окончания войны в Украине
Политика

Кобахидзе назвал срок окончания войны в Украине

2024/07/30, 10:35
Правые требуют отставки Бербок
Политика

Правые требуют отставки Бербок

2024/07/30, 01:00