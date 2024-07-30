Пезешкиан и Пашинян обсудили мир в регионе и открытие коммуникаций (видео)

Пашинян и Пезешкиан обсудили вопросы, связанные с установлением мира в регионе, а также разблокированием экономических и транспортных коммуникаций, сообщила пресс-служба армянского правительства.

Как указывается в тексте, Пашинян представил проект кабинета министров Армении «Перекресток мира» и его принципы, направленные на разблокирование региональных коммуникаций.

«Новоизбранный президент Ирана указал на последовательные усилия по установлению мира и стабильности в регионе. Масуд Пезешкиан отметил, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение для Ирана, добавив, что иранская сторона также считает необходимым решать все вопросы путем диалога», – говорится в сообщении.