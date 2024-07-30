ВБ утвердил дополнительное финансирование для Азербайджана в $150 млн

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил дополнительное финансирование в размере $150 млн для расширения текущего проекта поддержки занятости в Азербайджане (AMDL).

Об этом сообщили во Всемирном банке, пишет АПА.

Проект нацелен на содействие возможностей самозанятости для наиболее уязвимых групп населения с особым акцентом на вынужденных переселенцев, женщин, молодежь и безработных.

Дополнительное финансирование продолжит поддержку программы самозанятости Азербайджана, охватывая новые сектора, такие как производство и услуги, чтобы способствовать диверсификации экономической деятельности и устойчивости к потрясениям.

Кроме того, это финансирование поможет тестировать усовершенствованный механизм наличных грантов, который позволит бенефициарам использовать денежные средства для расширения своего бизнеса.