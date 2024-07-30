Жоан-Бенджамин Габа: «Гейдаров очень силен»

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Хидаят Гейдаров очень силен.

Об этом заявил французский дзюдоист Жоан-Бенджамин Габа (73 кг), сообщает İdman.biz.

23-летний спортсмен прокомментировал финальную встречу с Хидаятом Гейдаровым на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Габа признал, что азербайджанский дзюдоист был сильнее.

«Бой был невероятным. Я боролся изо всех сил, стремился к золоту. Хотя никто в это не верил, но я сам верил до конца. Естественно, я счастлив, что выиграл медаль. В следующий раз буду бороться за золото. Думаю, что и в этот раз я сражался хорошо. Никого не виню в своем поражении. Гейдаров очень силен», – добавил он.