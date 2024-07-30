Вы видели вчера глаза Хидаята Гейдарова на пьедестале почета? Это были глаза победителя. Перетерпел, выдержал, не сломался, несмотря на то, что сил практически не было. Шел и шел вперед. Не дожидаясь ошибки соперника, а наоборот, вынуждая его сделать ошибку. Вынуждая его понять, что он слабее. И физически, и духом, и ментально. Глаза, полные слез. Нескрываемых, но слез от счастья. Глаза представителя народа – победителя. Государства – победителя. Глаза, в которых светилась радость. Умиротворение.
В Париже звучал гимн Азербайджана. В честь Хидаята и представляемой им страны. В честь победы над французским спортсменом. И тут уже не важно даже, в конце-концов, спорт – это политика или нет. Важнее то, что весь народ ждал, затаив дыхание, выхода Хидаята на финальную схватку на татами во Франции, на 33-х Летних Олимпийских играх.
Ждал, верил, надеялся. И далеко не потому, что в послужном списке Хидаята уже есть золотые медали чемпиона мира и четырехкратного(!) чемпиона Европы, одну из побед в рамках которого он одержал в прошлом году во французском же Монпелье. Но ждал и верил далеко не только потому, что его тренером является непревзойденный Эльнур Мамедли. Ждал народ потому, что видел и чувствовал внутренний настрой Хидаята. Победить. Принести победу Азербайджану на Олимпиаде. Услышать гимн в почетной тишине зала, когда люди различных национальностей в едином порыве встают на ноги и стоя слушают гимн твоей страны. А затем аплодируют.
Да, среди зрителей масса представителей различных стран. И когда было названо имя Хидаята, взявшего золота и приготовившегося подняться на пьедестал, весь зал взорвался аплодисментами.
О чем это говорит? Прежде всего, о том, что французские болельщики оценили прекрасное выступление азербайджанского спортсмена, сломившего сопротивление их любимца и надежды. Но, важнее, что данные аплодисменты французов продемонстрировали – никакие антиазербайджанские инсинуации Макрона и Ко не прошли. И французские политики, законодатели, чиновники – не есть Франция, со своей вековой культурой. Не они определяют лицо Франции, пусть хоть сотню антиазербайджанских решений, резолюций и запретов примут. Вчерашние аплодисменты французов в адрес Хидаята продемонстрировали – к своим геополитическим и экономическим поражениям Макрон прибавил еще и моральное. Потому что его зацикленность на антиазербайджанизме, антитюркизме и антиисламизме, его необъективность, его нежелание смириться с реалиями, не стали образом мышления французского народа.
Макрон может давать указания – не пропускать в свою страну азербайджанскую журналистку. Макрон может с пеной у рта диктовать текст антиазербайджанских резолюций, он может настраивать против Азербайджана лидеров других государств. Но собравшиеся вчера в зале французские зрители, которых было большинство, аплодировали представителю героического азербайджанского народа.
А потому вчера проиграл не французский дзюдоист, который не мог скрыть своего разочарования от поражения на глазах тысяч соотечественников и миллионов телезрителей. Проиграл не его тренер. Вчера проиграл Макрон. Которому еще долго будет сниться этот момент: под сводами красивейшего зала, на глазах масс людей, вздымается флаг Азербайджана. Под звуки величественных нот Узеира Гаджибекова и блестящих строк поэта Ахмеда Джавада. Под руку Хидаята, которую он в этом момент держал на сердце и пел гимн своей страны.
Вы видели вчера глаза Хидаята?
Теймур Атаев