Кобахидзе назвал срок окончания войны в Украине

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Конфликт в Украине закончится в следующем году и тогда же произойдет перезагрузка отношений между Грузией и США.

Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

Он выразил мнение, что военные действия завершатся в 2025 году. Премьер-министр подчеркнул, что после окончания конфликта грузинским властям будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией в Вашингтоне, будь то демократической или республиканской.

Кобахидзе отметил, что обновление грузино-американских отношений находится в руках правительства США и Тбилиси ждет встречных шагов со стороны Вашингтона.