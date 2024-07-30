Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

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Состоявшаяся на прошлой неделе церемония открытия Олимпийских игр в Париже, где была показана постановка, пародирующая «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, ― не что иное, как позор. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Я имею в виду, [организаторы церемонии] могут позволить себе разное. <…> У меня очень широкие взгляды… но то, что они сделали, было позором», ― заявил он в интервью телеканлу Fox News.

Также Трамп подчеркнул, что на Летних Олимпийских играх 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе, если он будет избран президентом США, не будет места для пародий на «Тайную вечерю».

