Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже |
Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду, положив на лопатки представителя Франции (обновлено, фото, видео) |
В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек |
США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном |
Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой |
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона |
Мирзоян: Армения хочет закрыть конфликт с Азербайджаном |
Баку: Участие иностранных военнослужащих в боях за территориальную целостность Азербайджана необоснованно |
Новый саботаж в Париже: взломаны и повреждены оптоволоконные сети |
Главное Мир

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Состоявшаяся на прошлой неделе церемония открытия Олимпийских игр в Париже, где была показана постановка, пародирующая «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, ― не что иное, как позор. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Я имею в виду, [организаторы церемонии] могут позволить себе разное. <…> У меня очень широкие взгляды… но то, что они сделали, было позором», ― заявил он в интервью телеканлу Fox News.

Также Трамп подчеркнул, что на Летних Олимпийских играх 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе, если он будет избран президентом США, не будет места для пародий на «Тайную вечерю».

Теги:
Из этой рубрики
Мир

Спецпредставители Турции и Армении начали переговоры на границе

2024/07/30, 12:43
Украинская фехтовальщица обняла россиянку из сборной Азербайджана после победы
Мир

Украинская фехтовальщица обняла россиянку из сборной Азербайджана после победы

2024/07/30, 10:50
В Турции будут сажать в тюрьму за неправильное обращение с бродячими собаками
Мир

В Турции будут сажать в тюрьму за неправильное обращение с бродячими собаками

2024/07/30, 10:15
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже
Мир

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

2024/07/30, 09:57
Пашинян отправился в Иран на инаугурацию президента Пезешкиана
Мир

Пашинян отправился в Иран на инаугурацию президента Пезешкиана

2024/07/30, 09:29
Трамп хочет провести дебаты с Харрис
Мир

Трамп хочет провести дебаты с Харрис

2024/07/30, 09:18
Павел Дуров является биологическим отцом более 100 детей
Мир

Павел Дуров является биологическим отцом более 100 детей

2024/07/30, 00:24
Возросло число пострадавших при взрыве на химзаводе в Германии (обновлено)
Мир

Возросло число пострадавших при взрыве на химзаводе в Германии (обновлено)

2024/07/29, 23:14
Число жертв в Газе достигло 39324
Мир

Число жертв в Газе достигло 39324

2024/07/29, 22:48