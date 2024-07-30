Процесс присоединения Грузии к Евросоюзу все еще приостановлен

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В МИД Грузии приняли представителей посольств стран-членов ЕС и стран-партнеров. Исполняющая обязанности главы представительства ЕС в Грузии Асунсьон Санчес Руис на встрече упомянула о выводах, выражающих обеспокоенность ЕС по поводу событий, развернувшихся в Грузии.

«Закон «О прозрачности иностранного влияния» является препятствием на пути к вступлению Грузии в ЕС. Мы призываем власти отозвать инициативу, которая де-факто приводит к приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз», – заявила Асунсьон Санчес Руис после презентации.