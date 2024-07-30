В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек

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В Дашкесане произошло дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус марки «Mercedec Sprinter» столкнулся с легковым автомобилем марки «Toyota». В результате ДТП пострадали 14 человек.

Пострадавшие в «Мерседес Спринтер» являются работниками золотодобывающей компании. А легковой автомобиль принадлежит начальнику Государственной службы по мобилизации и призыву Дашкесанского района Сабухи Абдуллаеву, сообщает АПА.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту продолжается расследование.