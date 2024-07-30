Правые требуют отставки Бербок

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Глава МИД Германии Анналена Бербок должна оставить свой пост в связи со скандалом вокруг незаконной выдачи виз мигрантам. С таким призывом в соцсети Х выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

«Министерство иностранных дел — вопреки действующему законодательству — вероятно, действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов. Сейчас прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств!» — написала политик.