Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду, положив на лопатки представителя Франции (обновлено, фото, видео) |
В ДТП в Дашкесане пострадали 14 человек |
США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном |
Алиевы позвонили Хидаяту Гейдарову и поздравили его с олимпийской победой |
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона |
Мирзоян: Армения хочет закрыть конфликт с Азербайджаном |
Баку: Участие иностранных военнослужащих в боях за территориальную целостность Азербайджана необоснованно |
Новый саботаж в Париже: взломаны и повреждены оптоволоконные сети |
Маск обвинил Харрис в желании уничтожить все человечество |
Главное Политика

Правые требуют отставки Бербок

Правые требуют отставки Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок должна оставить свой пост в связи со скандалом вокруг незаконной выдачи виз мигрантам. С таким призывом в соцсети Х выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

«Министерство иностранных дел — вопреки действующему законодательству — вероятно, действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов. Сейчас прокуратура проводит расследование. Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств!» — написала политик.

Теги:
Из этой рубрики
Правые требуют отставки Бербок
Политика

Правые требуют отставки Бербок

2024/07/30, 01:00
Процесс присоединения Грузии к Евросоюзу все еще приостановлен
Политика

Процесс присоединения Грузии к Евросоюзу все еще приостановлен

2024/07/30, 00:46
Исраэль Кац требует исключения Турции из НАТО
Политика

Исраэль Кац требует исключения Турции из НАТО

2024/07/30, 00:05
Гутерриш до ноября в Азербайджан не приедет
Политика

Гутерриш до ноября в Азербайджан не приедет

2024/07/29, 23:54
США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном
Политика

США продолжат работу во имя мира между Баку и Ереваном

2024/07/29, 22:35
Глава БИГ исключил ее вмешательство во внутренние дела третьих стран
Политика

Глава БИГ исключил ее вмешательство во внутренние дела третьих стран

2024/07/29, 20:40
Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона
Политика

Пезешкиан пригрозил Израилю через Макрона

2024/07/29, 20:00
Мирзоян: Армения хочет закрыть конфликт с Азербайджаном
Политика

Мирзоян: Армения хочет закрыть конфликт с Азербайджаном

2024/07/29, 18:05
Азербайджан наблюдает с тревогой: кризис на Ближнем Востоке расширяется
Политика

Азербайджан наблюдает с тревогой: кризис на Ближнем Востоке расширяется

2024/07/29, 15:12