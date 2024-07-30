Госдолг Армении составил $12 млрд

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Те, кто говорит, что наша страна, имеющая государственный долг в 12 миллиардов долларов и 50 процентов населения которой живет условиях бедности, должна вступить в Евросоюз, не осознают реальной ситуации.

Об этом сказала председатель Палаты аудиторов Армении Наири Саркисян, слова которой приводит news.am.

Он отметила, что в настоящее время 13% бюджетных расходов вместо экономических и социальных проблем направляются на погашение долгов.

По мнению Н.Саркисян, если так пойдет и дальше, то в ближайшее время Армения будет вынуждена продавать объекты, находящиеся в собственности государства.