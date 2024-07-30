Исраэль Кац требует исключения Турции из НАТО

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац считает, что страны Запада должны исключить Турцию из НАТО после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном вторжении его страны в Израиль.
«В свете угроз турецкого президента Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики министр иностранных дел Исраэль Кац дал дипломатам указания <…> срочно вступить в контакт со всеми членами НАТО, призывая осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса», – говорится в заявлении МИД, которое приводит газета The Jerusalem Post.