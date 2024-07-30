Исраэль Кац требует исключения Турции из НАТО

168 Просмотров

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац считает, что страны Запада должны исключить Турцию из НАТО после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном вторжении его страны в Израиль.

«В свете угроз турецкого президента Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики министр иностранных дел Исраэль Кац дал дипломатам указания <…> срочно вступить в контакт со всеми членами НАТО, призывая осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса», – говорится в заявлении МИД, которое приводит газета The Jerusalem Post.