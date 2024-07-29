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Западная Африка и Южная Азия станут непригодными для проживания из-за жары

Западная Африка и Южная Азия станут непригодными для проживания из-за жары

Западная Африка и Южная Азия в будущем могут быть регионами, опасными для жизни людей из-за изменений климата, утверждает телекомпания CNN со ссылкой на исследования Университета Пердью.

Ученые связывают это с тем, что указанные регионы имеют очень высокую плотность населения и зачастую ограниченный доступ к кондиционерам. Очаг экстремальной влажной жары спустя годы может появиться в некоторых районах США, в том числе на Среднем Западе, по мере усиления глобального потепления.

Эксперты полагают, что знойное лето 2024 года, скорее всего, будет казаться прохладным по меркам того, какая жара ждет человечество в будущем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от жары ежегодно погибает около 489 тыс. человек. Однако, отмечает CNN, реальное число жертв может быть выше, поскольку смертность от жары очень сложно отследить.

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