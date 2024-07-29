Госдолг США установил исторический рекорд, превысив $35 трлн

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Государственный долг США впервые в истории превысил отметку $35 трлн. Об этом свидетельствует информация, обнародованная министерством финансов страны.

В базе данных на сайте ведомства в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 29 июля значится сумма $35 трлн. Это рекордный показатель. В начале января он превысил отметку $34 трлн. Республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны. Согласно его оценкам, средний годовой рост американского ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.

За 2023 год госдолг страны вырос более чем на $4 трлн. Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.