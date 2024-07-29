Хидаят Гейдаров: Французы вновь послушают гимн Азербайджана

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Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) высказался после триумфального финала Олимпиады в Париже.

«Пополнил свою коллекцию. На пути к Олимпиаде добыл все награды, выиграв чемпионаты Европы и мира. Впереди еще Игры-2028, и я надеюсь по пути туда тоже добьюсь многого. Благодарен всем. Два-три человека были здесь, семья смотрела дома по ТВ. Французская публика поддерживала моего оппонента с трибун. Однажды в мою честь поднимался флаг Азербайджана во Франции, когда выиграл ЕВРО в Монпелье, а теперь это произойдет и в Париже. Сегодня они вновь послушают гимн Азербайджана», – сказал Гейдаров в интервью İTV.