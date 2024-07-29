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Асадов изменил порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне

Асадов изменил порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне

Внесены изменения в «Порядок аккредитации журналистов в прифронтовой зоне и согласования служебных командировок в прифронтовую зону с министерством обороны Азербайджанской Республики».

Премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

С изменением в документ был добавлен новый пункт. Согласно новому пункту, если документы или информация, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего порядка для аккредитации, могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не требуются от субъекта СМИ.

В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) с согласия субъекта СМИ или обеспечивается субъектом СМИ.

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