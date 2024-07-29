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Ровшан Наджаф обсудил развитие азербайджанского футбола с Инфантино (фото)

Ровшан Наджаф обсудил развитие азербайджанского футбола с Инфантино (фото)

Сегодня президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф в рамках визита в Париж встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Во встрече также приняли участие генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем и директор европейских ассоциаций – членов ФИФА Эльхан Мамедов. Об этом говорится в сообщении АФФА.

Стороны обсудили возможности сотрудничества по развитию футбола в нашей стране, рассмотрены вопросы совершенствования детского и женского футбола, повышения интереса к этому виду спорта.

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