Ровшан Наджаф обсудил развитие азербайджанского футбола с Инфантино (фото)

Сегодня президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф в рамках визита в Париж встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Во встрече также приняли участие генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем и директор европейских ассоциаций – членов ФИФА Эльхан Мамедов. Об этом говорится в сообщении АФФА.
Стороны обсудили возможности сотрудничества по развитию футбола в нашей стране, рассмотрены вопросы совершенствования детского и женского футбола, повышения интереса к этому виду спорта.