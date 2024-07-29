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Главное Экономика

Состоялись переговоры между Азербайджаном и Google

Состоялись переговоры между Азербайджаном и Google

Азербайджан и компания Google обсудили приоритеты и перспективы решений устойчивого развития в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети Facebook.

«Наши обсуждения с представителями компании Google охватили возможности расширения связей в существующих и потенциальных направлениях сотрудничества», – отметил министр.

М.Джаббаров добавил, что в ходе обсуждений были затронуты вопросы применения инновационных практик и организации совместной деятельности в области облачных технологий.

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