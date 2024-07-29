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Заявление ГПС Азербайджана о резонансном инциденте с сотрудником ведомства

Заявление ГПС Азербайджана о резонансном инциденте с сотрудником ведомства

В Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана проведено расследование касательно распространенного в социальных сетях видеокадрами об оскорбительном действии сотрудника Службы в отношении гражданина.

Данную информацию об этом опубликовал пресс-центр Службы.

Сообщается, что военнослужащий ехал к месту службы на личном автомобиле, и отреагировал на оскорбительные высказывания трех гражданских лиц в состоянии стресса: «Информация о присутствии на месте происшествия сотрудника полиции не соответствует действительности».

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