Около ст.м. «Кероглу» появился новый транспортный хаб

224 Просмотров

На южном выходе станции метро «Кероглу» создан новый мультимодальный транспортно-пересадочный центр (хаб), связывающий автобусные остановки, метро, ж/д станцию, стоянки такси и узел для частного и общественного транспорта (park and ride).

Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

Здесь созданы три автобусных перрона, расположенные близко к ж/д станции, 200 парковочных мест для легковых автомобилей и такси.

На первоначальном этапе на территории центра в течение дня будут работать около 200 автобусов по 15 маршрутам.