Саакашвили призвал народ выйти на улицы Тбилиси после выборов

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Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным шествиям после осенних парламентских выборов в Грузии, сообщает РИА Новости.

Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамед», где лечится после длительной голодовки. Время от времени он подключается к судебным заседаниям в онлайн-режиме. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.

«Мы не готовимся к революции. Мы все должны готовиться к тому, чтобы пойти на выборы, наблюдать за выборами, бороться за голоса. И после того как (власти – ред.) объявят сфальсифицированные результаты – а они объявят сфальсифицированные результаты, – мы должны подготовиться все вместе, чтобы сотни тысяч людей мирно стояли на улицах дни, недели, месяцы, пока мы не заставим их принять выбор грузинского народа»,- заявил Саакашвили во время видеоподключения на очередном заседании суда.