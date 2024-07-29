В Израиле массовые протесты с участием военных

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В Израиле начались массовые протесты с участием военных и резервистов после того как следователи арестовали 10 резервистов ЦАХАЛ, которые охраняли пленных «хамасовцев» на территории военной базы Сде-Тайман. Аресты произошли после того, как одного из «хамасовцев» доставили с базы в больницу с разорванной прямой кишкой. Резервистов подозревают в пытках.

Как сообщают израильские СМИ, на месте начались столкновения между военными ЦАХАЛа и следователями, 10 бойцов забаррикадировалось, остальные отказываются их выдавать и угрожают перестать охранять «хамасовцев».

«Прошли те дни, когда нам приходят и указывают сюсюкаться с террористами и арестовывать бойцов», – заявили солдаты.

Сотни резервистов, военных и обычных людей направляются к военной базе, чтобы не допустить ареста бойцов.

Как пишут израильские паблики, протестубщие прорвали забор базы в Сде Тайман. Руководство армии собирается объявить территорию базы и вокруг нее закрытой военной зоной, чтобы не допустить гражданских просветов.