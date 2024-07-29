В Баку отреагировали на заявление Эрдогана о Карабахе |
Новый саботаж в Париже: взломаны и повреждены оптоволоконные сети |
Маск обвинил Харрис в желании уничтожить все человечество |
Алжирская делегация на церемонии открытия Олимпиады припомнила Парижу резню (фото) |
Власти Франции работают над сдерживанием вируса денге и кори во время Олимпиады |
После критики со стороны Эрдогана Аббас решил выступить с речью в парламенте Турции |
В Израиле грозят Эрдогану судьбой Саддама Хусейна |
Армения пыталась собрать разведданные в лачинском направлении |
Обама угрожал Байдену отстранением от власти |
Главное Мир

В РФ с полигона сбежали заключенные, завербованные на войну

В РФ с полигона сбежали заключенные, завербованные на войну

В Белгородской области России девять заключенных, которые вышли из мест лишения свободы в обмен на обещание пойти на войну против Украины, сбежали с территории воинского подразделения.

Как сообщает телеграм-канал «Пепел», заключенные, сбежали с полигона в Корочанском районе. Согласно ориентировке, которая поступила в шебекинские отделения полиции, двое из сбежавших сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям. Беглецов зовут Эдуард Арутюнян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

«Побег они совершили 26 и 27 июля. В ориентировке говорится, что предположительно они могут находиться на территории Белгорода или Шебекино», — говорится в публикации.

Как уточняет «Медуза»,  согласно ориентировке, Мустяков и Грязютин отбывали заключение за убийство, Сер, Иванов и Касаткин – за нанесение тяжких телесных повреждений, Багров – за похищение человека (незаконное лишение свободы), Арутюнян – за кражу, Болонин – за мошенничество, Мигунов – за приобретение и хранение наркотиков.

Заключенные сбежали из воинской части после того, как не прошли испытательный срок. За информацию о сбежавших обещана награда в размере 100 тысяч рублей. Имеется ли у беглецов при себе оружие, в ориентировке не уточняется.

Теги:
Из этой рубрики
Саакашвили призвал народ выйти на улицы Тбилиси после выборов
Мир

Саакашвили призвал народ выйти на улицы Тбилиси после выборов

2024/07/29, 17:48
МИД Ирана вызвал посла Франции за оскорбительное изображение Иисуса Христа
Мир

МИД Ирана вызвал посла Франции за оскорбительное изображение Иисуса Христа

2024/07/29, 17:36
В Израиле массовые протесты с участием военных
Мир

В Израиле массовые протесты с участием военных

2024/07/29, 17:22
Стало известно, кто станет преемницей Ким Чен Ына
Мир

Стало известно, кто станет преемницей Ким Чен Ына

2024/07/29, 17:01
В РФ с полигона сбежали заключенные, завербованные на войну
Мир

В РФ с полигона сбежали заключенные, завербованные на войну

2024/07/29, 16:44
Мэр Парижа: "Эта церемония сказала о нас всё"
Мир

Мэр Парижа: «Эта церемония сказала о нас всё»

2024/07/29, 16:29
В России пассажирский поезд столкнулся с самосвалом, более сотни пострадавших, в том числе дети (видео)
Мир

В России пассажирский поезд столкнулся с самосвалом, более сотни пострадавших, в том числе дети (видео)

2024/07/29, 15:10
Захарова встала на защиту Эрдогана после заявления израильского министра
Мир

Захарова встала на защиту Эрдогана после заявления израильского министра

2024/07/29, 14:35
У границ Азербайджана зафиксировали первый случай смерти от лихорадки денге
Мир

У границ Азербайджана зафиксировали первый случай смерти от лихорадки денге

2024/07/29, 13:45