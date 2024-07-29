В РФ с полигона сбежали заключенные, завербованные на войну

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В Белгородской области России девять заключенных, которые вышли из мест лишения свободы в обмен на обещание пойти на войну против Украины, сбежали с территории воинского подразделения.

Как сообщает телеграм-канал «Пепел», заключенные, сбежали с полигона в Корочанском районе. Согласно ориентировке, которая поступила в шебекинские отделения полиции, двое из сбежавших сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям. Беглецов зовут Эдуард Арутюнян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

«Побег они совершили 26 и 27 июля. В ориентировке говорится, что предположительно они могут находиться на территории Белгорода или Шебекино», — говорится в публикации.

Как уточняет «Медуза», согласно ориентировке, Мустяков и Грязютин отбывали заключение за убийство, Сер, Иванов и Касаткин – за нанесение тяжких телесных повреждений, Багров – за похищение человека (незаконное лишение свободы), Арутюнян – за кражу, Болонин – за мошенничество, Мигунов – за приобретение и хранение наркотиков.

Заключенные сбежали из воинской части после того, как не прошли испытательный срок. За информацию о сбежавших обещана награда в размере 100 тысяч рублей. Имеется ли у беглецов при себе оружие, в ориентировке не уточняется.