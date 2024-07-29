Азербайджан наблюдает с тревогой: кризис на Ближнем Востоке расширяется

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Маховик конфликта на Ближнем Востоке продолжает раскручиваться. На фоне военной операции в секторе Газа до предела взлетает напряженность вокруг Ливана. Ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах унес жизни 12 человек, в основном подростков. В Израиле прошло экстренное заседание правительства, эксперты прогнозируют ответный удар по Ливану, откуда стреляли, в течение 48 часов (из которых уже осталось менее 24). Впрочем, ряд экспертов полагает, что новая полномасштабная война с Ливаном в планы Израиля все же не входит. Ливанские власти требуют международного расследования удара по Мадждаль-Шамсу, за чем отчётливо читается стремление отвести израильское возмездие от себя.

На этом фоне о возможности ввода войск в Израиль заговорили в Турции. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, о чем уже рассказывал Minval. В связи с очередной атакой Израиля на Газу, где, по палестинским данным, погибли как минимум 30 человек, Эрдоган заявил: «Турция может войти в Израиль точно так же, как в Ливию. Нет причин, по которым нам это не стоит делать. Мы просто должны быть сильными, чтобы иметь возможность сделать эти шаги». После чего напомнил, что ВВП Турции уже достиг 1 трлн 411 млрд долларов. «В момент прихода АКР к власти (в 2002 году) объем экспорта нашей страны составлял лишь 36 млрд долларов, тогда как сегодня этот показатель превышает 250 млрд долларов, и это не предел», – констатировал глава государства, подчеркнув, что чем сильнее Турция, тем больше возможностей для предотвращения давления на ее друзей, например, для поддержки Анкарой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Оставим в стороне попытки армянских «экспертов» на разного рода тг-помойках представить это заявление Эрдогана как «доказательство», будто в боевых действиях принимали участие турецкие военнослужащие. Понятно, что президент Турции говорил о поддержке другого рода и об авторитете своей страны.

Важно другое. Теоретически здесь должны следовать рассуждения и прогнозы, будет ли это масштабная силовая операция или «гуманитарная миссия», станут ли турецкие военнослужащие между сторонами, ввяжутся ли они в конфликт или всё закончится «демонстрацией флага», и, наконец, на чьей стороне окажется перевес. Турция располагает второй по мощи армией в Европе и в НАТО, у её вооруженных сил большой опыт участия в зарубежных операциях. Израильская армия за десятилетия перманентных войн с арабскими соседями тоже заслужила уважение, но «пропущенный удар» 7 октября 2023 г. и затянувшаяся операция по зачистке Газы на авторитет израильских силовиков точно не сработали.

Однако необходимо помнить: несмотря на шквал жёстких заявлений в Турции и в Израиле, решение об отправке турецких войск ещё не принято, подготовка операции не началась, и Эрдоган говорил о возможности такого шага, а не о том, что турецкие военнослужащие появятся в Газе и Хан-Юнисе уже завтра-послезавтра. Показательно, что и представители «третьих стран» не торопятся реагировать и ждут, пока намерения Турции станут более ясными.

Но для нашей аудитории приоритеты в другом. Турция для Азербайджана – братская страна. С Израилем у нашей страны конструктивные отношения и многогранное сотрудничество, от медицины и туризма до сельского хозяйства, коммуникационных технологий и поставок оружия. Формально это не тот случай, когда Азербайджан имеет юридические обязательства и обязан будет вступить в конфликт. Но, будем реалистами: сказать, что столь серьезный взлёт напряженности между Турцией и Израилем по вполне понятным причинам беспокоит Азербайджан – это ничего не сказать. И это тот случай, когда необходимо использовать все дипломатические возможности, чтобы избежать нового витка конфликта на Ближнем Востоке и втягивания в него Турции. Тем более что накануне ХАМАСовской атаки 7 октября Турция и Израиль делали шаги к нормализации отношений. А значит, шансы «не сжигать последний мост» всё же есть.

Отдел политики Minval.az