В Баку отреагировали на заявление Эрдогана о Карабахе |
Новый саботаж в Париже: взломаны и повреждены оптоволоконные сети |
Маск обвинил Харрис в желании уничтожить все человечество |
Алжирская делегация на церемонии открытия Олимпиады припомнила Парижу резню (фото) |
Власти Франции работают над сдерживанием вируса денге и кори во время Олимпиады |
После критики со стороны Эрдогана Аббас решил выступить с речью в парламенте Турции |
В Израиле грозят Эрдогану судьбой Саддама Хусейна |
Армения пыталась собрать разведданные в лачинском направлении |
Обама угрожал Байдену отстранением от власти |
Главное Важно

В Баку отреагировали на заявление Эрдогана о Карабахе

В Баку отреагировали на заявление Эрдогана о Карабахе

Заявления об участии военнослужащих какой-либо страны в боевых действиях, связанных с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом в беседе с порталом 1News заявили в Минобороны, комментируя заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Анкара чтобы помочь палестинцам, «может войти в Израиль так же, как она это сделала в прошлом в Ливии и Карабахе».

«Турция и Пакистан оказывали политическую поддержку Азербайджану, и президент Ильхам Алиев неоднократно выражал им благодарность. В ходе войны около 3 тысяч азербайджанских военнослужащих стали шехидами, а в контртеррористических операциях погибло 204 человека. Вооруженные силы других государств не принимали участия в боях», – отметили в оборонном ведомстве страны.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку отреагировали на заявление Эрдогана о Карабахе
Важно

В Баку отреагировали на заявление Эрдогана о Карабахе

2024/07/29, 14:55
Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление
Важно

Fitch Ratings объявило решение по Азербайджану: Минфин сделал заявление

2024/07/27, 10:41
Ближневосточный план Китая: принесёт ли он долгожданный мир?
Важно

Ближневосточный план Китая: принесёт ли он долгожданный мир?

2024/07/27, 10:20
Баку готов предотвратить новую опасность: что замышляют противники
Важно

Баку готов предотвратить новую опасность: что замышляют противники

2024/07/26, 10:52
Минобороны сделало срочное заявление: будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны
Важно

Минобороны сделало срочное заявление: будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны

2024/07/25, 17:24
Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке
Важно

Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке

2024/07/24, 14:45
Америке не удалось избежать разоблачения
Важно

Америке не удалось избежать разоблачения

2024/07/23, 08:53
Армения испытала новое вооружение против Азербайджана по указанию США, Франции и ЕС: «Минвал» узнал сенсационные подробности
Важно

Армения испытала новое вооружение против Азербайджана по указанию США, Франции и ЕС: «Минвал» узнал сенсационные подробности

2024/07/22, 10:49
Ильхам Алиев очертил новые грани Концепции мирного возвращения азербайджанцев в Иреван
Важно

Ильхам Алиев очертил новые грани Концепции мирного возвращения азербайджанцев в Иреван

2024/07/22, 10:43