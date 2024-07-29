В Баку отреагировали на заявление Эрдогана о Карабахе

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Заявления об участии военнослужащих какой-либо страны в боевых действиях, связанных с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом в беседе с порталом 1News заявили в Минобороны, комментируя заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Анкара чтобы помочь палестинцам, «может войти в Израиль так же, как она это сделала в прошлом в Ливии и Карабахе».

«Турция и Пакистан оказывали политическую поддержку Азербайджану, и президент Ильхам Алиев неоднократно выражал им благодарность. В ходе войны около 3 тысяч азербайджанских военнослужащих стали шехидами, а в контртеррористических операциях погибло 204 человека. Вооруженные силы других государств не принимали участия в боях», – отметили в оборонном ведомстве страны.