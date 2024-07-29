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В Азербайджане в учреждениях профобразования будут учить ремонтировать дроны

В Азербайджане в учреждениях профобразования будут учить ремонтировать дроны

В Азербайджане с нового учебного года в учреждениях профессионального образования будут преподаваться 9 новых специальностей.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов, сообщает Report.

Он отметил, что сюда входят техническое обслуживание и ремонт дронов, делопроизводство и офисные услуги, технология пищевых продуктов, ремонт электрических и гибридных автомобилей, техническая эксплуатация транспортных систем (по воздушному транспорту), эксплуатация альтернативных энергетических установок и оборудования, монтаж и ремонт солнечных панелей, ремонт и обслуживание медицинского оборудования, подготовка машиниста оросительных машин и насосных установок.

Глава агентства подчеркнул, что наибольшее количество плановых мест на новый учебный год выделено по специальности повара.

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