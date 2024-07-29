Компания из США отзовет рекламу с Олимпиады после пародии на «Тайную вечерю»

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Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США отзывает рекламу с Олимпиады в Париже из-за содомитских выходок на церемонии открытия.

Компания «Си Спайр», шестой по величине поставщик услуг беспроводной связи в США, в заявлении выразила возмущение церемонией открытия Олимпиады и обвинила организаторов в оскорблении чувств христиан.

«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. „Си Спайр“ отзывает рекламу с Игр», — говорится в пресс-релизе айти-гиганта.