Израиль хочет создать аналог НАТО на Ближнем Востоке: против кого и возможно ли

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Биньямин Нетаньяху, похоже, несколько недооценил готовность арабского мира вступать в войну с Ираном в пользу еврейского государства, а также неоднозначное отношение Конгресса США к самому премьеру на почве войны в секторе Газа. Поэтому «Альянс Авраама» – так назвал израильский лидер грезящийся ему блок во главе с Тель-Авивом и под крылом США – может оказаться пустой затеей, как бы энергично идею его создания ни продвигал сам Вашингтон.

Прошлая неделя, столь бурная для США (отказ Байдена баллотироваться на второй президентский срок, передача «эстафеты» Камале Харрис и т.д.), была «сдобрена» выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед обеими палатами Конгресса, причем, весьма неудачным: во-первых, оно состоялось на фоне акций протеста близ Капитолия против боевых действий в секторе Газа. В отель «Уотергейт», где остановился Нетаньяху, пропалестинские активисты напустили массу насекомых, от которых сотрудникам отеля пришлось избавляться, а это было нелегким делом.

CBS News (США) весьма живо описало видео, на котором зафиксировано как «большое количество личинок, сверчков и других насекомых ползает по отелю». Движение палестинской молодежи разместило все это действо в Instagram с пояснением, что насекомые «были выпущены в знак протеста против смертоносной войны Израиля с ХАМАС, в результате которой … погибло более 39 тысяч палестинцев».

«На видео личинки медленно ползут по большому столу с белой скатертью на фоне американского и израильского флагов. На кадрах также видно, как насекомые снуют по мраморным полам в других помещениях отеля, а в коридорах срабатывает пожарная сигнализация», – информирует американское издание. Словом, целью этого action было «лишить покоя Нетаньяху, израильских агентов «Моссада» и Секретной службы CША, которые продолжают терроризировать наш народ» – говорится в заявлении Движения.

Скандирующих на улице «Свободу Палестине!» Нетаньяху назвал «идиотами Ирана». Вопрос – как он окрестил тех, кто устроил ему обструкцию в самом Конгрессе, в том числе, и представителей Демократической партии. О том, что они поставили в строку израильскому лидеру и как реагировали на его речь, мы еще расскажем. Здесь же – об инициативе Нетаньяху, призвавшего создать военный блок на Ближнем Востоке для обеспечения безопасности региона, угроза которому, по его словам, исходит от Ирана.

В потенциальный военный блок израильский лидер предложил включить всех союзников еврейского государства и назвать его «Альянсом Авраама». «Америка и Израиль сегодня могут создать союз безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей иранской угрозе, – сказал он. – Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те государства, которые заключат мир с Израилем, должны быть приглашены в союз».

Нетаньяху поблагодарил США за их содействие в войне с палестинским движением ХАМАС и призвал ускорить поставки оружия. Газа, убежден он, должна быть «демилитаризована и дерадикализирована», и Израиль должен сохранить приоритетный контроль безопасности на соответствующей территории «в обозримом будущем». И – ни слова о самоопределении Палестины и создании двух государств.

Шквала рукоплесканий в Конгрессе не было. Более того, многие представители Демократической партии раскритиковали Нетаньяху за отсутствие спича о том, как он намерен прекратить войну в секторе Газа и вернуть домой около 120 заложников. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что речь Нетаньяху была худшей среди всех иностранных лидеров, выступавших в Конгрессе.

Демократы, на которых поспешил сделать ставку Нетаньяху, в том числе – лидер сенатского большинства Чак Шумер – обвинили израильского премьера в затягивании войны в целях собственного политического выживания. Иные открыто говорили и о том, что речь Нетаньяху была «лживой». Представитель Демпартии Рашида Тлаиб дорисовала картину неприятия и непринятия Нетаньяху плакатом с надписями «военный преступник» и «виновен в геноциде».

Примечательная деталь, подмеченная британской The Telegraph. Байден, приходящий в себя после перенесенного коронавируса, послушать Нетаньяху не пришел. Но «Харрис вообще укатила на университетское мероприятие в Индиану и даже не присутствовала, когда Нетаньяху выступал с речью на совместном заседании Конгресса».

Бойкот? Вряд ли. Вероятно, Харрис, находящаяся в состоянии неопределенности в контексте будущего президентства, «как бы» сохранила нейтральную позицию, поскольку ее однопартийцы – демократы, а также их электорат, резко разделены в отношении ситуации в Газе, то есть достаточно много тех, кто не поддерживает военные действия Израиля.

И хоть Нетаньяху аплодировали не рьяно и «на бис» не вызывали, а многие демонстративно уклонились от рукопожатия с израильским премьером, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возмутился тем, что Нетаньяху «рукоплескали» в США. Как передает TRT, Эрдоган заявил, что место имеет «затмение ума и совести … Возможно ли это понять? Где демократия? Где свобода? Где права человека?».

По словам турецкого лидера, в США – «праздник рукоплескания» в честь Нетаньяху, в то время как Израиль попирает декларируемые Вашингтоном ценности, в том числе по линии защиты прав человека. В Газе, подчеркнул Эрдоган, почти 10 месяцев продолжается геноцид, который не удается остановить.

Иран – «виновник» инициативы Нетаньяху по созданию аналога НАТО на Ближнем Востоке при участии США, тоже отреагировал на «позорную» речь израильского премьера в Конгрессе. Как заявил представитель МИД ИРИ Насер Канани, ежедневно «тель-авивский мясник подвергает массовому истреблению палестинских детей, и перед лицом всех этих преступлений американское правительство и Конгресс приветствуют этого палача свистом и с пеной у рта. Позор — очень мягкое слово для обозначения этого скандала».

По его словам, выступление и сам визит Нетаньяху в США продемонстрировали «истинное лицо западной цивилизации», пытающейся десятки лет предстать перед миром «гуманной и безгрешной».

Что касается – прицельно – создания «ближневосточного НАТО». Идея формирования антииранской системы коллективной безопасности далеко не нова, ее, так или иначе, периодически и достаточно вяло обсуждали несколько десятилетий, нынче же произошел всплеск ее «актуальности». Скорее всего потому, что Израиль вынашивает идею войны против Ирана и не хочет оставаться с противником один на один. Поэтому клич брошен – дескать, объединяемся под эгидой Америки и обеспечиваем безопасность Ближнего Востока.

Есть ли реальный шанс создать ближневосточный аналог НАТО? Прежде стоит проанализировать вопрос «комплектации» блока – кто в него вступит. Думается, самым важным для предполагаемого альянса должно быть участие в нем Турции и Саудовской Аравии. Первая в обозримом будущем вряд ли в него войдет, поскольку, во-первых, Анкара явно противостоит политике Тель-Авива, во-вторых, старается решить свои проблемы с Тегераном в мирном русле, и в этом направлении есть конкретные подвижки.

Что касается Саудовской Аравии, Нетаньяху не стоит на нее рассчитывать, поскольку она тоже находится в процессе нормализации отношений с Ираном при активном посредничестве Китая (отметим важность фактора последнего). А если Саудовская Аравия в блок не войдет, то это повлияет и на отношение к нему большинства государств Ближнего Востока и арабского мира в целом. К тому же Израиль очень серьезно настроил этот мир против себя зашкаливающей агрессией в секторе Газа.

Если говорить наверняка, то в так называемый «Альянс Авраама» не войдут Сирия, Ирак, Ливан, Йемен, не говоря уже об арабских странах Северной Африки. Так что теоретически шансы Израиля затащить в предполагаемый альянс на уровне «брезжат» ограничиваются Иорданией, Египтом, ОАЭ, Бахрейном и Марокко. А под давлением США – Кувейтом, Катаром и Оманом. Но что окажется сильнее – арабская солидарность или давление американцев?

Против жизнеспособности старо-новой идеи, ставшей столь «актуальной» по причине, в том числе, переключения внимания региона и мира в целом с израильско-палестинского вопроса на иранский, говорит и тот факт, что израильская армия – самая мощная в регионе, а это означает, что лидирующая роль в блоке будет отведена именно Тель-Авиву в упряжке с Вашингтоном. И тут, конечно, есть над чем задуматься государствам Ближнего Востока – хотя бы с точки зрения их суверенных позиций, которые все больше приобретают, в современном мире, акцентированное звучание.

И совершенно очевидно, что прочным звеном в архитектуре безопасности Ближнего Востока и арабского мира (ныне эклектичной до безобразия) «Альянс Авраама» не будет – напротив, он станет фактором нестабильности, усиления поляризации региона и тормозом для урегулирования ситуации в Палестине. И вообще далеко не все государства Ближнего Востока видят в Иране основную угрозу собственной безопасности. Соответственно, согласия по иранской проблематике у государств Ближнего Востока – нет, и удовлетворять чьи-то военные амбиции они не расположены. Вероятно, именно поэтому идея создания аналога ближневосточного НАТО не смогла претвориться в жизнь на протяжении десятилетий.

Таким образом, затея Нетаньяху не без подачи США, скорее, обречена на провал.

На днях посол Израиля в России Симона Гальперин не исключила военного удара своей страны по Ливану и Сирии. Несколькими днями ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наступление ЦАХАЛ может произойти в Ливане «в любой момент». Все это – на фоне подтверждения Тегераном полной поддержки «Хезболла», если Израиль начнет войну против Ливана.

А теперь представим, что «Альянс Авраама» уже существует, и все входящие в него государства (ведь речь идет о деятельности блока по лекалам НАТО) обязаны, по уставу, присоединиться к военной помощи Израилю «против своих» – по крайней мере, по религиозному признаку. Это почти невероятный адский сценарий, в котором Ближний Восток попросту сгорит.

Допустят ли такое Турция, Россия, Китай? Москва уже отреагировала на инициативу Нетаньяху. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО «конфронтационным механизмом» и усомнился в необходимости создания такого же на Ближнем Востоке.

«Надо понимать детали такой инициативы. Это альянс каких стран? Потом, НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность», – сказал он журналистам.

По его словам, НАТО сначала создавался для сдерживания Советского Союза, потом продолжал выполнять функции для сдерживания РФ и продолжает это делать по сей день. «Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли», – заключил Песков.

Китай же четко сказал, что продолжит поддерживать палестинский народ независимо от того, как изменится международная ситуация. По словам главы МИД КНР Ван И, для урегулирования кризиса в секторе Газа необходимо добиться соблюдения принципа «Палестина принадлежит палестинцам, палестинцы руководят Палестиной, палестинцы управляют Палестиной».

Слышащий – услышит. А умный – поймет, что: и без Израиля Ближний Восток – более чем сложный регион, полный противоречий и угроз. Претензии персов к туркам и в обратном порядке; суннитов и шиитов; борьба за доминирование различных внерегиональных центров силы в соответствующем ареале, и т.д.

Так что целесообразнее в первую очередь создать систему коллективной безопасности для предотвращения массового насилия с сопутствующей ей договорной базой. С непременным условием: реанимации иранской ядерной сделки.

Ирина Джорбенадзе