Алжирская делегация на церемонии открытия Олимпиады припомнила Парижу резню (фото)

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На церемонии открытия Олимпиады в Париже не обошлось без политических жестов.

Так, алжирская делегация бросила в Сену розы в память о жертвах демонстрации в поддержку независимости страны, состоявшейся в Париже 17 октября 1961 года.

Напомним, что тогда арабское государство еще было колонией Франции. То мероприятие закончилось настоящей трагедией. По оценкам историков, полиция города во главе с Морисом Папоном убила от 70 до 200 человек. А тела демонстрантов сбросили в Сену. Еще около 12 тыс. человек арестовали. События 17 октября теперь вспоминают как «Парижскую резню».