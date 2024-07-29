Белый дом выступил с осуждением удара по Голанским высотам

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США осуждают атаку по контролируемым Израилем Голанским высотам, Вашингтон готов оказывать поддержку израильской стороне в защите от будущей агрессии.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Мы осуждаем это ужасное нападение. Израиль продолжает сталкиваться с серьезными угрозами своей безопасности, и США продолжат поддерживать усилия по прекращению этих ужасающих нападений», – сказал источник агентства.

Представитель Совета добавил, что американская поддержка Израиля «непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок», включая ливанское движение «Хезболла».