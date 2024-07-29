Белый дом выступил с осуждением удара по Голанским высотам

США осуждают атаку по контролируемым Израилем Голанским высотам, Вашингтон готов оказывать поддержку израильской стороне в защите от будущей агрессии.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
«Мы осуждаем это ужасное нападение. Израиль продолжает сталкиваться с серьезными угрозами своей безопасности, и США продолжат поддерживать усилия по прекращению этих ужасающих нападений», – сказал источник агентства.
Представитель Совета добавил, что американская поддержка Израиля «непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок», включая ливанское движение «Хезболла».