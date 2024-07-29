Обама угрожал Байдену отстранением от власти

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Экс-президент США Барак Обама звонил действующему лидеру страны Джо Байдену и пригрозил отстранением от власти по 25-й поправке к конституции, если тот добровольно не выведет свою кандидатуру из президентской гонки, сообщает журналист Сеймур Херш.

«Обама позвонил Байдену после завтрака и сказал ему: «Дела обстоят так. У нас есть одобрение (вице-президента США Камалы) Харрис на применение 25-й поправки», — пояснил Херш.

Он уточнил, что 25-я поправка к конституции позволяет отстранить от власти президента США, если тот недееспособен, а его полномочия могут быть переданы вице-президенту страны. По данным журналиста, к тому моменту, как Обама позвонил Байдену, уже было понятно, что демократы одобрят участие Харрис в президентской гонке. Херш утверждает, что Обаму заставило позвонить Байдену коллективное недовольство доноров Демпартии, которые отказывались финансировать кандидата, не всегда пребывающего в здравом уме.