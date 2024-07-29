Обама угрожал Байдену отстранением от власти |
Эрдоган заговорил о вводе турецких войск в Израиль (видео) |
Полномасштабная война с Ливаном в планы Израиля не входит |
Вахид Ахмедов не будет баллотироваться в депутаты |
СМИ: Ответный удар Израиля по Ливану ожидается в течение 48 часов (видео) |
Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес одолел в Париже представителя Кубы (фото) |
Ареф стал вице-президентом Ирана |
Востоковед: Непонятно, как у Хаменеи проморгали, что Пезешкиан наполовину азербайджанец |
Баку опротестовал провокацию организаторов Олимпиады |
Главное Мир

Ливан требует международного расследования удара по Голанам

Ливан требует международного расследования удара по Голанам

Ракетный удар по посёлку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах мог стать результатом ошибки другой организации, Израиля или «Хезболлы». Для выявления виновного необходимо международное расследование.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, которого цитирует «Анадолу».

«Бухабиб призвал к созданию трёхсторонней комиссии под руководством Временных сил ООН по поддержанию мира в Ливане или к проведению расследования международной организацией…» — указывается в публикации.

Израиль обвиняет в ракетном ударе по  Мадждаль-Шамс на Голанских высотах ливанское движение «Хезболла». «Хезболла», в свою очередь, отрицает свою причастность.

Теги:
Из этой рубрики
Экс-глава МВД хочет возглавить британских консерваторов
Мир

Экс-глава МВД хочет возглавить британских консерваторов

2024/07/29, 00:45
Белый дом выступил с осуждением удара по Голанским высотам
Мир

Белый дом выступил с осуждением удара по Голанским высотам

2024/07/29, 00:37
Санкции более чем вдвое увеличили в России число аварий «Суперджетов»
Мир

Санкции более чем вдвое увеличили в России число аварий «Суперджетов»

2024/07/29, 00:18
Ливан требует международного расследования удара по Голанам
Мир

Ливан требует международного расследования удара по Голанам

2024/07/29, 00:07
На фоне напряженности с Ливаном Нетаньяху собрал ключевых министров (видео)
Мир

На фоне напряженности с Ливаном Нетаньяху собрал ключевых министров (видео)

2024/07/28, 23:16
Эрдоган заговорил о вводе турецких войск в Израиль (видео)
Мир

Эрдоган заговорил о вводе турецких войск в Израиль (видео)

2024/07/28, 22:48
Арестован британский провокатор-азербайджанофоб Томми Робинсон
Мир

Арестован британский провокатор-азербайджанофоб Томми Робинсон

2024/07/28, 22:34
Дагестан погрузился во тьму
Мир

Дагестан погрузился во тьму

2024/07/28, 21:40
На имя главы МВД Франции прислали письмо со следами чумы
Мир

На имя главы МВД Франции прислали письмо со следами чумы

2024/07/28, 21:19