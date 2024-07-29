Ливан требует международного расследования удара по Голанам

112 Просмотров

Ракетный удар по посёлку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах мог стать результатом ошибки другой организации, Израиля или «Хезболлы». Для выявления виновного необходимо международное расследование.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб, которого цитирует «Анадолу».

«Бухабиб призвал к созданию трёхсторонней комиссии под руководством Временных сил ООН по поддержанию мира в Ливане или к проведению расследования международной организацией…» — указывается в публикации.

Израиль обвиняет в ракетном ударе по Мадждаль-Шамс на Голанских высотах ливанское движение «Хезболла». «Хезболла», в свою очередь, отрицает свою причастность.