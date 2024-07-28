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В МИД Польши намекнули Венгрии на выход из ЕС и НАТО

В МИД Польши намекнули Венгрии на выход из ЕС и НАТО

Замглавы внешнеполитического ведомства Польши Теофил Бартошевский раскритиковал субботнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы Дональда Трампа Евросоюзу придется нести ответственность за последствия поддержки войны в Украине.

«Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии», – цитирует Бартошевского Polska Agencja Prasowa.

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