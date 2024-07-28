Эрдоган заговорил о вводе турецких войск в Израиль (видео)

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Турция может направить войска в Израиль, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в связи с новой атакой еврейского государства на Газу. При авианалёте ЦАХАЛ на школу в секторе погибли минимум 30 человек и более 100 были ранены.

«Турция может войти в Израиль точно так же, как в Ливию. Нет причин, по которым нам это не стоит делать. Мы просто должны быть сильными, чтобы иметь возможность сделать эти шаги», — сказал глава государства во время выступления перед функционерами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в провинции Ризе.

Турецкий лидер привлек внимание к активному росту турецкой экономики.

По его словам, ВВП Турции уже достиг 1 трлн 411 млрд долларов. «В момент прихода ПСР к власти (в 2002 году) объем экспорта нашей страны составлял лишь 36 млрд долларов, тогда как сегодня этот показатель превышает 250 млрд долларов, и это не предел», – констатировал глава государства.

Политик заверил, что чем сильнее Турция, тем больше возможностей и для предотвращения давления на ее друзей. В качестве примера он привел поддержку Анкарой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.