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Туркменистан настаивает на сбалансированных решениях по Каспию

Туркменистан настаивает на сбалансированных решениях по Каспию

Очередное 62-е заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря прошло в министерстве иностранных дел страны.

Как сообщили в ведомстве, участники заседания отметили, что Туркменистан в течение многих лет занимает инициативную позицию по выработке сбалансированных решений по вопросам Каспия и сыграла важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества на Каспийском море. В настоящее время этот процесс продолжается в сотрудничестве со всеми прикаспийскими странами в рамках международного права.

В заседании приняли участие заместители председателя кабинета министров, руководители и представители некоторых министерств и профильных ведомств Туркменистана. Они в том числе обсудили «Каспийскую экологическую инициативу», выдвинутую президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН. Отмечается, что она призвана стать новой международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биологических ресурсов, решением ряда назревших экологических проблем.

Также участники заседания обсудили организационные вопросы, связанные с Днем Каспийского моря, который ежегодно отмечается 12 августа.

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