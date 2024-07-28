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Арестован британский провокатор-азербайджанофоб Томми Робинсон

Арестован британский провокатор-азербайджанофоб Томми Робинсон

Девять человек были задержаны в центре Лондона после многотысячной протестной акции, организованной основателем ультраправой организации «Лига английской обороны» Томми Робинсоном (настоящее имя – Стивен Яксли-Леннон). Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что пять человек были задержаны по подозрению в нападении на сотрудников экстренных служб. Еще два человека были задержаны по подозрению в нанесении увечий участнику параллельной акции, посвященной борьбе с расизмом. Двое других задержанных подозреваются в нарушении общественного порядка из-за «оскорбительных высказываний на расовой почве, срыва палестинского флага» и нападении на стюарда, обеспечивавшего безопасность проходившей неподалеку демонстрации в поддержку трансгендеров. В лондонской полиции уточнили, что в ближайшее время возможны новые задержания.

В общей сложности, по оценке телеканала Sky News, в митинге на Трафальгарской площади, организованном Томми Робинсоном, приняли участие «несколько тысяч человек». Акция прошла под лозунгом «Давайте вернем себе свою страну». Протестующие, разочарованные миграционной политикой властей, принесли с собой флаги Великобритании и Англии, также были замечены израильские флаги. Помимо Робинсона, со сцены к манифестантам обратился лидер британской правой партии Reclaim, актер Лоуренс Фокс.

Согласно информации, обнародованной в аккаунте Томми Робинсона в соцсети X, он задержан по обвинению в терроризме и находится под следствием.

Отметим, что правый британский активист Томми Робинсон призывал к провокациям и акциям против посольства Азербайджана в Британии.

Робинсон поддерживал акции, проведенные 25 мая этого года исламофобскими и расистскими силами в Лондоне перед зданием посольства Азербайджана в Лондоне, расположенном в голландском парке, и призывал своих сторонников принять участие в этих акциях.

На второй акции, проведенной этой группой 20 июля, звучали призывы «объединить христиан мира против «геноцида» армян-христиан со стороны исламистского Азербайджана».

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