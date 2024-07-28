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Полномасштабная война с Ливаном в планы Израиля не входит

Полномасштабная война с Ливаном в планы Израиля не входит

Израиль не планирует полномасштабной войны с Ливаном после ракетного удара по Голанским высотам, интенсивность боевых действий после инцидента может возрасти лишь на непродолжительное время.

Такую информацию со ссылкой на ряд высокопоставленных израильских чиновников приводит Ynet.

«Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор», — цитирует новостной портал одного из чиновников.

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