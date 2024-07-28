Вахид Ахмедов не будет баллотироваться в депутаты

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Член Милли Меджлиса (парламент) VI созыва Вахид Ахмедов снял свою кандидатуру на пост депутата в рамках предстоящих 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Он сообщил, что добровольно снял свою кандидатуру, обратившись в Губинский избирательный округ №59.

«Я уже достиг преклонного возраста. Семья и друзья посоветовали мне отдохнуть. Я всегда рядом со своим государством, народом, и впредь готов делать все возможное для своей страны и народа», – приводит «Репорт» слова Вахида Ахмедова.

Отметим, что В.Ахмедов был депутатом Милли Меджлиса III, IV, V и VI созывов.