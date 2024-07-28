К концу ноября Украина разработает план действий по достижению мира

84 Просмотров

До конца ноября 2024 года Украина разработает план действий по достижению мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

По его словам, Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности.

«Терпение, поддержка и дипломатическое давление – это три фактора справедливого прекращения войны», – отметил президент в разговоре с NHK.

Также Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжают оккупировать украинскую территорию.

По мнению президента, для справедливого окончания войны необходимо терпение, поддержка и дипломатическое давление.

«Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что у нее шансов нет», – добавил Зеленский.