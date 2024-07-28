Эксперт: Вместо военного производства Запад тратит ресурсы на дурацкий балаган под названием Олимпиада

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Вместо того, чтобы срочно, прямо вот вчера, разворачивать производство бомб и снарядов, танков и беспилотников, гнать все это эшелонами в Украину и кораблями в Израиль и на Тайвань, забивать склады доверху, разворачивать бригады и дивизии, подтягивать авианосцы поближе к Филиппинам и Кипру, бомбить хуситов, чтобы там головы было не поднять и на улицу нос не высунуть, Запад снова тратит колоссальные ресурсы на дурацкий балаган под названием Олимпиада.

Об этом в своем тг-канале написал израильский военный журналист Сергей Ауслендер.

«Причем, приличная часть ресурсов идет на обеспечение безопасности, хотя не очень помогает. Заодно, гулять так гулять, европейцы призывают к «олимпийскому прекращению огня» в Украине», – добавил он.