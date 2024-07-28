Медведев: Можно посадить в Овальном кабинете хоть чучело огородное…

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Фигура президента США является не более чем декорацией, за которой функционирует deep state («глубинное государство»), поэтому в Белом доме может сидеть «хоть чучело огородное».

Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

«До Байдена еще никто из американских президентов не был таким посмешищем в глазах граждан своей страны и всего мира. И это еще раз доказывает, что фигура формального лидера Америки сейчас всего лишь декорация, не более, чем ширма», – подчеркнул замглавы СБ РФ.

Он отметил, что «всеми процессами в США заправляет так называемое deep state, а не избранный президент». «Можно посадить в Овальном кабинете хоть чучело огородное, хоть мумию фараона – ничего по большому счету не изменится», – уверен Медведев.

По словам политика, «это действительно хуже всего, поскольку не оставляет никакой уверенности в способности американской элиты разумно и ответственно вести диалог с остальным человечеством, думать о его судьбе, а не о собственных корыстных интересах».